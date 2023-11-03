В МИД Украины не нашли смысла в тайных переговорах с Россией

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала ZDF заявил, что Киев не проводит тайных переговоров с Москвой и не видит в этом никакого смысла.

«Нет», — ответил министр на вопрос журналиста о наличии переговоров между Украиной и Россией «за закрытыми дверями».

По мнению Кулебы, если Российская Федерация не готова выполнить условия республики, включая формулу мира украинского президента Владимира Зеленского, то и «нет смысла разговаривать».

В октябре газета The Washinton Post писала, что Россия и Украина тайно поддерживают контакты, несмотря на то, что украинское законодательство запрещает переговоры с российской стороной.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит политической воли на Западе и в Киеве для достижения устойчивого мира на Украине.

Ранее в МИД высказались об инициативах по урегулированию на Украине.