Белоруссия выразила протест Польше

Временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского вызвали в МИД Белоруссии, где ему выразили протест из-за нарушения государственной границы польским воздушным судном, передает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша», — сказано в заявлении министерства.

Белорусская сторона также потребовала проведения тщательного расследования этого инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем. Кроме того, представителю Польши решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к осуществлению полетов в приграничной зоне.

До этого сообщалось, что польский военный вертолет два раза за 28 сентября нарушил воздушное пространство Белоруссии.

Согласно информации белорусского Минобороны, воздушное судно залетело на территорию республики на 1,5 километра, а позднее еще раз, на 300 метров. Приближение было зарегистрировано средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск противовоздушной обороны (ПВО). В ответ но это Минск поднял в небо дежурную авиацию.

Ранее Лукашенко заявил, что Литва и Польша «пакостями» против Белоруссии «выстрелили себе в ногу».