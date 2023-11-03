Политологи объяснили, зачем Макрон и Орбан срочно отправились в Казахстан

Утром 1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан. Вечером того же дня, вслед за ним в Астану прилетел премьер Венгрии Виктор Орбан. В эфире Tsargrad.tv эксперты объяснили, с чем связаны эти визиты.

Что касается Макрона, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что он прибыл в Казахстан из-за проблем с Нигером, который поставлял Франции уран.

«Своего урана у них нет, зато у них есть атомные электростанции, которые вырабатывают 70 процентов электроэнергии. Поэтому он договаривался о возможностях поставок из Ирана, Казахстана и Узбекистана, где уран есть», — отметил Жарихин.

Орбан же ищет варианты расширения своих связей, считает политолог Юрий Светов.

«Казахстан же тоже поставляет в Европу энергоносители, используя, правда, наши трубопроводы, но тем не менее. Поэтому Орбан хочет получить какие-то гарантии на случай, если на Россию наложат всякие запреты», — сказал Светов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев счел визит французского лидера в Астану историческим событием. Он отметил, что сотрудничество между странами развивается, поэтому нуждается в дополнительном импульсе.

Позднее стало известно, что в ходе переговоров Орбана с руководством Казахстана обсуждались вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Песков прокомментировал интерес стран ЕС к Казахстану.