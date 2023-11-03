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В правительстве высказались о перспективах участия РФ в саммите АТЭС в США

Вице-премьер Оверчук: вопрос об участии РФ в саммите АТЭС в США «ждет решения»

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Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что вопрос об участии России в саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Сан-Франциско 11-17 ноября «ждет решения». Его слова приводит ТАСС.

Слова Оверчука стали ответом на вопрос, откажется ли Россия от участия в форуме из-за санкций.

2 ноября в Госдепартаменте заявили, что США обеспечит участие РФ на саммит АТЭС, но с учетом санкций.

До этого директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на международной конференции АТЭС по образованию обвинил США в политизации форума.

АТЭС — форум, в котором принимает участие 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе США и Россия. Формулировка «экономики» была выбрана организаторами саммита, с целью ввести в рамки международного права одновременное участие в нем Тайваня, Гонконга и Китая. Целью форума называется развитие сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. Штаб-квартира организации находится в Сингапуре.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.

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