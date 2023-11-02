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В конгрессе США пообещали скорое решение по импичменту Байдена

Спикер палаты представителей Джонсон: решение об импичменте Байдену примут скоро

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Nathan Howard/Reuters

В конгрессе США в ближайшее время примут окончательное решение о том, выносить ли импичмент президенту США Джо Байдену. Об этом заявил спикер американской палаты представителей Майк Джонсон, сообщает The Hill.

«Я полагаю, что очень скоро мы придем к моменту, когда примем решение по этому вопросу», — ответил он на пресс-конференции на вопрос журналиста о том, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

Джонсон добавил, что решение будет приниматься в зависимости от того, какими доказательствами будет располагать конгресс и «к чему они приведут».

«Мы посмотрим на развитие расследования, предвосхищать [решение] сегодня я не буду», — заключил спикер американской палаты представителей.

В октябре журнал Politico сообщал, что ряд представителей Республиканской партии в конгрессе США считают, что новый спикер палаты представителей Майк Джонсон сможет вынести импичмент Байдену. Процесс застопорился при предыдущем спикере Кевине Маккарти.

Ранее в конгрессе США прокомментировали наличие улик для импичмента Байдена.

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