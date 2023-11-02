Белый дом предупредил, что Байден использует вето, если конгресс решит помочь только Израилю

Президент США Джо Байден воспользуется правом вето, если конгресс США одобрит законопроект о помощи только Израилю без Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, Байден уверен, что все дополнительные запросы касаются критически важных нужд в сфере безопасности Украины. Поэтому президент хочет, чтобы конгресс учел все требования обеих стран.

Угроза президента США Джо Байдена наложить вето объясняется его желанием профинансировать свою предвыборную кампанию, сообщал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

До этого американский сенатор Линдси Грэм говорил, что никакие страдания населения сектора Газа не заставят его усомниться в необходимости продолжения поддержки Израиля. По его словам, в текущей ситуации можно лишь говорить о возможном снижении количества пострадавших, но нельзя подвергать сомнению тактику еврейского государства в борьбе против ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.