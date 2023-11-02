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Медведев рассказал, чем Польше грозит наращивание оборонного потенциала

Медведев: усиление военного потенциала Польши грозит столкновением с Россией

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Усиление оборонного потенциала Польши и ее военного присутствия на Украине может грозить прямым столкновением с Россией и Белоруссией. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Он предупредил, что «авантюрные» действия Варшавы могут спровоцировать третью мировую войну, в случае если их поддержат страны НАТО.

«И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну», — написал политик.

Зампред Совбеза также отметил, что плохо скрываемая неприязнь наиболее развитой части ЕС к Польше будет расти и накалять их взаимоотношения с еврограндами, в первую очередь, с Францией и ФРГ.

«Ведущие государства ЕС считают польские власти зловредными выскочками», — утверждает Медведев.

Он предположил, что в результате это может спровоцировать дестабилизацию структуры Евросоюза, вплоть до настоящих конфликтов с прибалтийскими государствами.

«Звериная польская юдофобия (антисемитиизм. — «Газета.Ru») и зоологическая русофобия <...> должны быть осуждены мировым сообществом», — резюмировал политик.

До этого Медведев заявлял, что польская русофобия уже давно похоронила взаимоотношения с РФ.

Ранее в Минюсте предложили ввести ответственность за русофобию.

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