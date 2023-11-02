Слова Залужного о тупике ВСУ связали с попыткой обмана США и России

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что конфликт с Россией зашел в тупик, имеют определенные цели информационно-психологического характера, убежден политолог Алексей Ярошенко. Одна из них – воздействие на мнение западной общественности с целью получить более современное оружие, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

«Он написал такие жалобные статьи для того, чтобы у американских элит появилась возможность предъявить обывателям очередной аргумент в пользу необходимости массовых поставок вооружений», – считает политолог.

Второй целью главкома ВСУ он назвал желание усыпить бдительность и внимание России. «[Такие заявления] призваны ввести нас в заблуждение, как там «все плохо», чтобы мы расслабились раньше времени», – пояснил Ярошенко.

Сейчас Киев «впал в некоторую растерянность и даже депрессию», в том числе на фоне внутренних политических конфликтов, добавил эксперт. дальнейшие шаги ВСУ зависят от политического расклада в киевском режиме, заключил он.

Напомним, Залужный заявил, что украинские войска никак не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ, и «выйти из тупика» им поможет только резкий технологический скачок. В Кремле на это ответили, что конфликт в тупик не зашел, и Россия последовательно продолжает проведение спецоперации.

В Госдуме Залужного призвали думать не о прорывах на линии фронта, а о выживании Украины как государства.