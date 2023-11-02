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В Кремле заявили, что поддерживают главу Дагестана

Песков: Меликов наводит порядок в Дагестане, Кремль его поддерживает

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Дагестана Сергея Меликова о наказании участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявившего, что никто не будет устраивать в республике «охоту на ведьм».

«Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что Москва, «разумеется», поддерживает Меликова.

Накануне глава Дагестана Сергей Меликов ответил бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на призыв простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, решение по каждому участнику будет приниматься согласно закону. Меликов уточнил, что перед законом ответят те участники, в результате действий которых трое полицейских оказались в больнице, а также те, кто распространял фейки в интернете.

Беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы вечером 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Ранее в Дагестане уволили чиновника за участие в беспорядках в Махачкале.

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