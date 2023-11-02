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Бывший премьер Италии прокомментировал разговор Мелони с российскими пранкерами

Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Лексусом и Вованом

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Pool/Reuters

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал разговор действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Об этом он заявил в посте в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Конте подчеркнул, что неприятно осознавать, что протоколы безопасности правительства Италии можно обойти таким способом. Разговор Мелони с российскими пранкерами он назвал «провалом планетарного масштаба».

«Содержание этого разговора смущает меня еще больше <...> Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — поделился Конте.

Бывший премьер подчеркнул, что Мелони продолжает поставлять Киеву оружие, но считает переговоры единственным решением конфликта.

До этого Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом пожаловалась на миграционную проблему в ЕС. По ее словам, рост числа мигрантов в Европе — серьезная проблема, но страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ее.

Ранее глава МИД Дании рассказал блогерам о секретных переговорах по Украине.

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