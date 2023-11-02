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Денис Цяцкун назначен главой управления разведки Госпогранслужбы Украины

Зеленский назначил Цяцкуна начальником управления разведки Госпогранслужбы

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Olivier Matthys/AP

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Дениса Цяцкуна начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины», — говорится в тексте документа.

Указ подписан 1 ноября.

Цяцкун принимал участие в украинской операции в 2014 году на Донбассе, работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого, а по состоянию на 2021 год занимал пост главы управления внутренней и собственной безопасности администрации Госпогранслужбы.

18 сентября правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны из семи и госсекретаря ведомства. Из команды экс-министра Алексея Резникова остался только генерал Александр Павлюк, однако его уволят, как только глава ведомства Рустем Умеров вернется из-за границы. Новый министр обороны написал у себя в соцсетях, что в его ведомстве идет «перезагрузка».

Ранее Владимир Зеленский своим указом распорядился уволить руководителей всех областных военкоматов.

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