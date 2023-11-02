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Москва обеспокоена тем, что США могут расширить сеть биолабораторий в Африке

МИД РФ: США могут расширить сеть биолабораторий в Африке

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picture-alliance/Godong/Global Look Press

Москва обеспокоена тем, что США могут расширить географическое присутствие сети своих биолабораторий в Африке. Также власти России выражают опасения по поводу того, что африканцев не допускают до результатов биологических исследований, которые проводятся в их странах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров.

«Нужно сказать, что США уже развернули широкую сеть биолабораторий на территории африканского континента. Это та зона, которая рассматривается биологами и учеными как зона генезиса основных вирусов», — подчеркнул Озеров.

Во время брифинга 31 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США продолжают контролировать некоторые биообъекты на Украине, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения военного конфликта.

В сентябре Игорь Кириллов заявлял, что работа биологических лабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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