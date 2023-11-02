Детский фонд ОНН решительно осудил «кровавую бойню» в Газе

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия «кровавой бойней». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление международной организации.

«Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа <…>, ужасны», — говорится в заявлении. При этом ЮНИСЕФ подчеркивает, что в настоящее время еще неизвестно, есть ли среди погибших дети.

«Эти нападения последовали за 25-дневными непрекращающимися бомбардировками, в результате которых, как сообщают, погибло более 3,5 тыс. детей <…>, более 6,8 тыс. детей получили ранения», — указывает фонд.

Израильские военные нанесли новый ракетный удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, погибли десятки человек. Замгенсека ООН Мартин Гриффитс назвал атаку «зверством» и заявил о начале «еще более ужасающей фазы» конфликта.

Предыдущий удар по лагерю, жертвами которого стали 400 человек (по данным ХАМАС), ЦАХАЛ объяснил тем, что движение использует население в качестве «живого щита».

Ранее в Израиле сообщили об уничтожении одного из командиров ХАМАС.