Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Детский фонд ОНН решительно осудил «кровавую бойню» в Газе

ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней

close
100%
Mohammed Al-Masri/Reuters

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия «кровавой бойней». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление международной организации.

«Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа <…>, ужасны», — говорится в заявлении. При этом ЮНИСЕФ подчеркивает, что в настоящее время еще неизвестно, есть ли среди погибших дети.

«Эти нападения последовали за 25-дневными непрекращающимися бомбардировками, в результате которых, как сообщают, погибло более 3,5 тыс. детей <…>, более 6,8 тыс. детей получили ранения», — указывает фонд.

Израильские военные нанесли новый ракетный удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, погибли десятки человек. Замгенсека ООН Мартин Гриффитс назвал атаку «зверством» и заявил о начале «еще более ужасающей фазы» конфликта.

Предыдущий удар по лагерю, жертвами которого стали 400 человек (по данным ХАМАС), ЦАХАЛ объяснил тем, что движение использует население в качестве «живого щита».

Ранее в Израиле сообщили об уничтожении одного из командиров ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий