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Небензя назвал Израиль оккупирующей страной без права на самооборону

Небензя: Израиль как оккупирующая держава не обладает правом на самооборону

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MFA Russia/Global Look Press

Израиль не имеет права на самооборону, так как является оккупирующей страной. Об этом во время 10-й чрезвычайной специальной сессии заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что статус Израиля как оккупирующей державы был подтвержден еще в 2004 году. Речь идет о соответствующем заключении Международного суда ООН, уточнил представитель Москвы.

Также он обратил внимание на лицемерные действия США и их союзников, которые не критикуют Израиль за удары по гражданским объектам и мирному населению в секторе Газа. По словам Небензи, во многих ситуациях до этого западные страны вели себя по-другому.

«США и их союзники <...> в других, совершенно иных ситуациях обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», — пояснил постпред РФ.

Он добавил, что в отношении ситуации на Ближнем Востоке правительства западных государств «словно в рот воды набрали». Вашингтон и его зарубежные партнеры лишь твердят об имеющемся у Израиля праве на самооборону, которым страна на самом деле не обладает, резюмировал Небензя.

Ранее в Великобритании предупредили президента США Джо Байдена о риске лишиться части голосов избирателей из-за поддержки Израиля.

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