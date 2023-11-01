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Лидеры КНР и США договорились о проведении встречи

США и КНР достигли принципиального согласия на проведение саммита

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Xie Huanchi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США и КНР достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. В настоящее время стороны согласовывают детали, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс.

Представитель американского Белого дома сообщила о том, что не хочет «забегать вперед в вопросе логистического планирования», но принципиальное согласие с китайской стороной «относительно встречи двух лидеров» достигнуто.

31 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер указала, что президент США с нетерпением ждет встречи с председателем Китайской Народной Республики.

Также 1 ноября Жан-Пьер сообщила, что в Вашингтон на переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 2 ноября прибудет чилийский президент Габриэль Борич.

Темами переговоров с чилийским лидером станут вопросы экономического сотрудничества, борьба с изменением климата и решение проблемы нелегальной миграции.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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