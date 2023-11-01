Орбан приехал в Казахстан вслед за Макроном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Астану вечером 1 ноября, передает ТАСС. По информации агентства, венгерский политик приехал в Казахстан с официальным визитом.

«В ходе переговоров с руководством Казахстана будут обсуждены вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — заявили в правительстве Венгрии.

Как ожидается, все встречи Орбана с представителями казахстанского руководства пройдут 2 ноября. ТАСС подчеркивает, что в аэропорту венгерского премьера встретил замглавы кабмина Казахстана Серик Жумангарин.

При этом утром 1 ноября в Казахстан с визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Его визит сочли историческим событием. В рамках поездки президент Франции встретился со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Астане.

Ранее Макрон похвалил Казахстан за отказ от поддержки России по Украине.