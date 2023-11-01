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Президент Германии попросил прощения за колониальную оккупацию в начале XX века

Президент ФРГ Штайнмайер попросил у Танзании прощения за колониальную оккупацию

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Сонгеа в Танзании попросил прощения за немецкую колониальную оккупацию в начале XX века, передает РИА Новости.

На встрече с потомками вождя Сонгеа Мбано он заявил, что скорбит вместе с ними о вожде и других казненных.

«Преклоняюсь перед жертвами немецкого колониального господства. Я хотел бы попросить у вас прощения за то, что немцы сделали с вашими предками здесь. Я прошу у вас прощения», — сказал немецкий президент.

Штайнмайер напомнил о событиях войны Маджи-Маджи, когда германские колониальные силы казнили в 1906 году Сонгеа и 66 его соратников.

«Мне стыдно за то, что немецкие колониальные солдаты сделали с вашим предком, его товарищами по борьбе и многими другими на территории нынешней Танзании», — добавил он.

Штайнмайер назвал его приглашение в Танзанию «великим жестом».

Обращаясь к семье Мбано, президент Германии подчеркнул, что в ФРГ даже те граждане, кто больше знает о колониальной истории своего государства, «все равно должны быть в ужасе от масштабов такой жестокости».

До этого Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что его «пугает и взывает отвращение» поддержка ХАМАС на улицах Берлина.

Ранее Шольц заявил, что антиизраильские митинги в Германии являются неприемлемыми.

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