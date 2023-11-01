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Совет Думы рассмотрит на заседании законопроект о запрете телефонов на уроках

ТАСС: совет Думы включил в повестку законопроект о запрете телефонов на уроках

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Совет Государственной думы включил в повестку пленарного заседания 16 ноября законопроект, который запрещает использовать средства связи, в том числе мобильные телефоны во время школьных уроков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в аппарате Госдумы.

«Совет Думы включил в повестку пленарного заседания законопроект о запрете мобильных телефонов в школах», — сказал собеседник агентства.

Источник также указал, что перед первым чтением инициатива была «направлена в регионы для подготовки предложений и замечаний».

До этого депутат Государственной думы и один из инициаторов поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Ольга Казакова заявляла, что российским школьникам могут запретить пользоваться телефонами, умными часами и планшетами во время проведения учебных занятий, но в некоторых случаях доставать гаджеты на уроках все же разрешат.

Ранее сообщалось, что в российской школе уберут камеры из туалетов, установленные «для профилактики буллинга».

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