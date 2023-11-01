На Украине сообщили, что будет в случае отказа США и Британии от поддержки Киева

Отказ США и Великобритании от поддержки Украины может стать примером для других стран. Об этом британскому изданию Express заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, существует угроза, что правительство бывшего президента США Дональда Трампа откажется от поддержки Украины со стороны Вашингтона. Гончаренко отметил, что продолжение поддержки Киева Великобританией жизненно важно.

«Если Великобритания и США откажутся от своей полной поддержки, другие страны последуют за ними. Ради нашего будущего нам нужно знать, какой будет внешняя политика лейбористов», — сказал он.

1 ноября бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо заявлял, что Украина обречена без финансирования Запада. По его мнению, крах Украины наступит в тот момент, когда Запад перестанет посылать деньги — и это происходит, так как Запад начинает терять интерес к украинскому конфликту.

До этого обозреватель издания Politico Лара Селигман писала, что Киев засыпает Вашингтон просьбами поставить больше американского оружия для Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.