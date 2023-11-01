Бербок решила посетить Баку и Ереван

Глава МИД Германии Анналена Бербок приедет с официальным визитом в Армению и Азербайджан 3 и 4 ноября соответственно, передает ТАСС со ссылкой на представителя немецкого внешнеполитического ведомства. По информации агентства, в Ереване у министра запланированы переговоры с ее армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Как отмечает ТАСС, в рамках поездки в Азербайджан Бербок встретится уже с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. При этом в Ереване немецкий министр намерена переговорить с беженцами из Карабаха, а в Баку с представителями гражданского общества.

»ФРГ выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию в регионе», — заключили в МИД Германии.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в Грузии выступили за долгосрочный мир на Южном Кавказе.