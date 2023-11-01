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Макрон пригласил Токаева стать почетным гостем Форума мира в Париже

Макрон пригласил Токаева посетить Форум мира в Париже в 2024 году

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Press Service of the President of Kazakhstan/Reuters

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона приехать на Форум мира в Париж. Об этом сообщает ТАСС.

«Я приглашаю президента <…> стать почетным гостем Форума мира в Париже в 2024 году», — сказал Макрон.

Он выразил благодарность казахстанскому коллеге за усиление двусторонних контактов и поддержание отношений между Астаной и Парижем.

Макрон 1 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан. В аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. Глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

Президент Казахстана счел визит французского лидера в Астану историческим событием. По мнению Токаева, сотрудничество между Казахстаном и Францией плодотворно развивается.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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