Макрон пригласил Токаева стать почетным гостем Форума мира в Париже

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона приехать на Форум мира в Париж. Об этом сообщает ТАСС.

«Я приглашаю президента <…> стать почетным гостем Форума мира в Париже в 2024 году», — сказал Макрон.

Он выразил благодарность казахстанскому коллеге за усиление двусторонних контактов и поддержание отношений между Астаной и Парижем.

Макрон 1 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан. В аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. Глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

Президент Казахстана счел визит французского лидера в Астану историческим событием. По мнению Токаева, сотрудничество между Казахстаном и Францией плодотворно развивается.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.