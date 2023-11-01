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Колумбия и Чили отзывают послов из Израиля

Чили и Колумбия собираются отозвать из Израиля послов

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Chepa Beltran/Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле. Аналогичное решение приняло правительство Чили, сообщил президент страны Габриэль Борич.

«Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться», — написал Петро.

«В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать в Сантьяго для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля», — написал Борич.

Действия руководства стран Латинской Америки выглядят согласованными.

31 октября заместитель главы МИД Боливии Фредди Мамани заявил журналистам, что правительство его страны разрывает дипломатические отношения с Израилем.

До этого посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что ЦАХАЛ не атакует мирных жителей на территории сектора Газа.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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