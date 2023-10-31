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Посол Великобритании завершила свою работу в России

Посол Великобритании Дебора Броннерт завершила свою работу в России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Дебора Броннерт завершила свою дипломатическую миссию в качестве посла Великобритании в России. Посольство Соединенного Королевства в Москве разместило в cвоем Telegram-канале обращение Броннерт.

«Несмотря на мрачные обстоятельства сегодняшнего дня, я и моя семья будем хранить множество приятных воспоминаний о Москве и России, о сердечных и дружелюбных россиянах, которых мы встречали во время наших поездок по России», — заявила дипломат.

По ее словам, «мы будем и дальше испытывать глубокую привязанность к этой замечательной стране».

Броннерт также выразила надежду «на лучшее будущее, когда будет устойчивый мир и отношения» между Британией и Российской Федерацией «смогут быть восстановлены».

Броннерт представляла Соединенное Королевство в РФ с января 2020 года, вскоре она займет другую должность на дипломатической службе.

В начале августа 2023 года стало известно, что Британия меняет посла в России. В британском МИД сообщили, что назначили на пост нового посла в Москве кадрового дипломата Найджела Кейси вместо Деборы Броннерт. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что новый посол вступит в должность в ноябре текущего года.

Ранее Пушков назвал министра обороны Британии «маньяком».

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