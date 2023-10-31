Слуцкий не подтвердил свое участие в уходе из Думы любимого депутата Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отверг обвинения в том, что он причастен к попыткам лишить члена партии Василия Власова мандата депутата Госдумы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В ролике Слуцкому сообщили о том, что Власов обвиняет его в том, что лидер ЛДПР является заказчиком решения об отстранении его из нижней палаты парламента.

«Говорит — значит, говорит. Он может еще и не то говорить. Конечно это не так. Это норма закона», — ответил на это Слуцкий.

Он также добавил, что Власов не ходил на комиссию, где он числился вместе с депутатом Вадимом Белоусовым, который также был лишен мандата. «Так что здесь ничего не добавишь», — заключил лидер партии.

Власова считают одним из любимых депутатов основателя партии либерал-демократов Владимира Жириновского. Сам депутат заверил, что регулярно посещал пленарные заседания и все мероприятия в Госдуме.

Комиссия парламента по этике и мандатным вопросам намерена рассмотреть вопрос об увольнении из Госдумы Власова и Белоусова 1 ноября. Официальной причиной решения указано систематическое отсутствие депутатов от ЛДПР и »Справедливой России — За правду» на заседаниях парламента.

Ранее Власов назвал возможного заказчика его увольнения из Госдумы.