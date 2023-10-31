Депутат Власов назвал возможного заказчика его увольнения из Госдумы

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов заявил, что заказчиком его увольнения из парламента может оказаться действующий лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению законодателя, руководитель политического объединения намеренно хочет лишить его мандата. Как сказал Власов, между представителями ЛДПР часто возникают конфликты и разногласия. Именно из-за этого его якобы хотят досрочно лишить полномочий.

«Это игра, чтобы меня убрать. Я постоянно задаю неудобные вопросы», — сказал Власов.

31 октября агентство «Интерфакс» сообщило, что комиссия парламента по этике и мандатным вопросам намерена рассмотреть вопрос об увольнении из Госдумы депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Первый представляет партию ЛДПР, а второй является членом партии «Справедливая Россия — За правду».

Согласно имеющейся информации, заседание по данному вопросу состоится 1 ноября. При этом причиной послужило систематическое отсутствие Власова и Белоусова на заседаниях парламента.

Позже сам Власов заявил, что постоянно участвует в пленарных сессиях и ходит на все мероприятия Госдумы. Как он написал в своем Telegram-канале, в восьмом созыве он посетил 98,8% совещаний.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Василия Власова.