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Депутат Власов назвал возможного заказчика его увольнения из Госдумы

Депутат Власов заявил, что заказчиком его увольнения из Госдумы может быть ЛДПР

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов заявил, что заказчиком его увольнения из парламента может оказаться действующий лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению законодателя, руководитель политического объединения намеренно хочет лишить его мандата. Как сказал Власов, между представителями ЛДПР часто возникают конфликты и разногласия. Именно из-за этого его якобы хотят досрочно лишить полномочий.

«Это игра, чтобы меня убрать. Я постоянно задаю неудобные вопросы», — сказал Власов.

31 октября агентство «Интерфакс» сообщило, что комиссия парламента по этике и мандатным вопросам намерена рассмотреть вопрос об увольнении из Госдумы депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Первый представляет партию ЛДПР, а второй является членом партии «Справедливая Россия — За правду».

Согласно имеющейся информации, заседание по данному вопросу состоится 1 ноября. При этом причиной послужило систематическое отсутствие Власова и Белоусова на заседаниях парламента.

Позже сам Власов заявил, что постоянно участвует в пленарных сессиях и ходит на все мероприятия Госдумы. Как он написал в своем Telegram-канале, в восьмом созыве он посетил 98,8% совещаний.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Василия Власова.

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