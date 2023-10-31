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Протестующие ворвались в Конгресс США во время выступления Блинкена

Протестующие против Израиля ворвались в Конгресс во время выступления Блинкена

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Luis Barron/Global Look Press

Протестующие ворвались в Конгресс во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Об этом свидетельствуют кадры с заседания, которое ведет C-SPAN.

На видео госсекретарь Соединенных Штатов почти 2 минуты молча смотрел на кричащих активистов, в то время пока их выводила полиция.

До этого Блинкен в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что правительство Израиля обязано принимать все меры предосторожности для обеспечения безопасности мирных палестинцев. Как сказал представитель Вашингтона, в первую очередь речь идет о возобновлении поставок воды и продуктов в сектор Газа. Кроме того, по словам госсекретаря США, жители палестинского анклава нуждаются в медикаментах и другой гуманитарной помощи.

Ранее в США дали оценку шансов на спасение заложников в Газе.

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