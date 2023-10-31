Военный эксперт рассказал, что ждет Израиль и ХАМАС на третьем этапе войны

Объявленный Израилем третий этап войны с ХАМАС станет сложной и кровопролитной операцией, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Большие потери понесут обе стороны, в том числе среди мирных людей, предположил он в беседе с телеканалом «360».

«Я думаю, ХАМАС накопил большие запасы в этих многочисленных тоннелях, поэтому это будет тяжелая операция с большими потерями со стороны израильской армии и со стороны ХАМАС тоже, — считает эксперт. — И будут дальше гибнуть мирные люди, потому что никто их не принимает. Египет не берет — и куда деваться, куда идти? Мы наблюдаем глобальную катастрофу».

Длительность военного конфликта разными экспертами оценивается по-разному – от месяца до девяти, напомнил Дандыкин. Он отметил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) закрепился на небольших участках в секторе Газа, а ХАМАС оказывает активное сопротивление.

Напомним, власти Египта отрицательно относятся к тому, что им приходится принимать беженцев из сектора Газа и угрожают отправить их в Европу. Эксперты связали это с опасениями, что вынужденные переселенцы могут ухудшить экономическую и политическую обстановку.

Также принимать беженцев отказался король Иордании Абдалла II отказался принимать беженцев из сектора Газа, подтвердив, что у Египта такая же позиция.

Армия Израиля сегодня сообщила об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа.