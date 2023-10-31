В США дали оценку шансов на спасение заложников в Газе

Власти США пытаются добиться освобождения заложников, попавших в плен к ХАМАС в результате атаки движения на Израиль, пишет CNN. По информации телеканала, усилия американской стороны осложняются расширением операции еврейского государства в секторе Газа, где боевики удерживают людей.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил в понедельник CNN, что, по их мнению, перспективы освобождения заложников можно охарактеризовать как «50/50» <…> усилия по ведению переговоров с ХАМАС — при посредничестве Катара — продвигаются медленно, в немалой степени потому, что передача сообщений из Дохи в ХАМАС просто занимает много времени», — говорится в материале.

Как отмечает CNN, помимо Катара, США поддерживают диалог с Египтом по этому вопросу. Источники телеканала подчеркивают, что переговорный процесс с ХАМАС заключается в обсуждении обмена заложников на захваченных Израилем представителях движения.

«Источник добавил, что переговоры также включают в себя требование к ХАМАС открыть ворота Рафаха [города на границе с Египтом] для граждан с двойным гражданством, чтобы они могли покинуть Газу», — указывается в тексте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина обвинила Израиль в прямых бомбардировках больниц в Газе.