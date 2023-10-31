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Вайнберг рассказал о встрече с героическим экипажем танка «Алеша»

Сенатор Вайнберг: подарил экипажу танка «Алеша» пластинку «Любэ»

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RVvoenkor/Telegram

Российский сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг рассказал о встрече с героическим экипажем танка Т-80 «Алеша». Так как военные оказались поклонниками группы «Любэ», гитаристом которой сенатор был в прошлом, он подарил им пластинку с подписью солиста Николая Расторгуева, рассказал сенатор в интервью «Пятому каналу».

«Ребята — просто вот они ну, какие они есть, такие есть. Сейчас очень часто говорят слово «настоящие» — вот они такие», — поделился Вайнберг впечатлениями от встречи.

Он добавил, что с собой у него оказалась небольшая пластинка «Любэ». «Я ее комдиву вручил. Говорю: парни, не обижайтесь, у вас генерал с вами здесь, он вам даст послушать, — вспомнил сенатор. — Они стали рассказывать, насколько это неожиданно и приятно… Для них важно, потому что они все как один поклонники группы «Любэ», слушают эти песни».

На встречу с экипажем танка Вайнберг ездил вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, который наградил военных за подвиг – он вручил им «Золотую Звезду» Героя ДНР.

Напомним, танк «Алеша» на Запорожском направлении попал под массированный артиллерийский обстрел, однако ему удалось в одиночку остановить бронегруппу ВСУ и уничтожить восемь единиц украинской бронетехники, восемь бронемашин и два танка ВСУ. Кадры героической работы экипажа российского танка широко распространились в сети.

В конце августа президент Владимир Путин лично наградил звездами Героев России членов экипажа легендарного танка во время празднования в Курске 80-летия победы Красной армии в Курской битв, а позднее встретился с военными.

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