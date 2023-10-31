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В Думе решат судьбу депутата Власова

В Думу внесен законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Власова

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Государственную думу внесен законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата из фракции ЛДПР Василия Власова. Законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

Власова и его коллегу из «Справедливой России — За правду» Вадима Белоусова хотят исключить за систематическое отсутствие на заседаниях Госдумы и парламентских комитетов. Сам Власов утверждает, что не получал приглашений на заседания.

Согласно проекту, предлагается досрочно прекратить полномочия депутатов 1 ноября 2023 года.

До этого мандатная комиссия Государственной думы России порекомендовала лишить мандатов депутатов из ЛДПР и «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Василия Власова и Вадима Белоусова.

Василий Власов заявил, что приходит на 98% заседаний Думы, а также подчеркнул, что 80% голосований комиссии по регламенту, где он состоит, проходили по почте. 28-летний Власов является самым молодым депутатом Госдумы.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.

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