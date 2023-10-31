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В Думе предложили лишить мандатов двоих депутатов-прогульщиков

Комиссия Думы рекомендовала лишить мандатов депутатов Власова и Белоусова

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Справедливая Россия/РИА Новости

Мандатная комиссия Государственной думы РФ порекомендовала лишить мандатов депутатов из ЛДПР и «Справедливой России — За правду»(СРЗП) Василия Власова и Вадима Белоусова. Об этом сообщил депутат из Коммунистической партии РФ (КПРФ) Юрий Синельщиков, слова которого приводит ТАСС.

«Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго», — рассказал он.

До этого в пресс-службе СРЗП подтвердили «Газете.Ru», что члена комитета Госдумы по защите конкуренции Вадима Белоусова лишат полномочий. Там пояснили, что такое решение будет принято в связи с тем, что Белоусов больше года отсутствует на пленарных заседаниях.

Вадим Белоусов избирался от партии «Справедливая Россия» в VII и VIII созыв. В 2022 году он был осужден на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей и объявлен в розыск.

Другой обвиненный в прогулах депутат — Василий Власов — заявил, что приходит на 98% заседаний Думы, а также подчеркнул, что 80% голосований комиссии по регламенту, где он состоит, проходили по почте. 28-летний Власов является самым молодым депутатом Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Власов прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов.

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