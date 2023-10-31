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Депутат Госдумы оценил возможное лишение мандата из-за прогулов

Депутат Госдумы Власов прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов прокомментировал вопрос о лишении его мандата из-за низкой явки. Его слова приводит РИА Новости.

«Я постоянно хожу на все мероприятия, хожу на пленарные заседания», — рассказал депутат.

Также он рассказал про свою явку на заседания Госдумы. По его словам, в седьмом созыве явка составила 97,5%, в восьмом созыве — 98,8%.

Кроме того, он отметил, что 80% голосований комиссии по регламенту, где он состоит, проходили по почте.

До этого стало известно, что комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам намерена 31 октября рассмотреть вопрос о лишении депутатских полномочий депутатов Василия Власова (партия ЛДПР) и Вадима Белоусова (партия «Справедливая Россия — За правду»). Отмечалось, речь идет о продолжительном отсутствии вышеуказанных лиц на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов. В ответ на это, Власов заявил, что не получал приглашения принимать участия в заседаниях и подчеркнул, что может назвать причину по каждому дню своего отсутствия.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.

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