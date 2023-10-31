Дети Блинкена нарядились Украиной и Зеленским и попросили подарки у Байдена

Дети государственного секретаря США Энтони Блинкена оделись в костюмы Украины и Владимира Зеленского на праздновании Хэллоуина в Белом доме и пришли просить подарки у главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает Sky News.

Блинкен отправил сына за подарками к американскому лидеру в кофте и брюках цвета хаки, как чаще всего на публике появляется президент Украины, а дочь — в синем платье с желтым платком, повторяющие цвета флага Украины.

13 октября сообщалось, что Блинкен поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, убедив его в неизменности американской поддержки.

Также Блинкен заявлял, что Запад хочет в долгосрочной перспективе усилить позиции Украины настолько, чтобы у нее были возможности для самостоятельного отражения агрессии в будущем.

Ранее Медведев назвал два пути, по которым может пойти распад Украины.