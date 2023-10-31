В Кремле рассказали, как проходило совещание Путина по событиям в Дагестане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведенное накануне президентом России Владимиром Путиным совещание в связи с беспорядками в Дагестане.

По его словам, совещание носило закрытый характер.

«Вы по составу участников сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействию вмешательству извне, которое способно спровоцировать ситуацию в стране. Вы видели состав участников, это те самые люди, которые отвечают за эту работу», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что конкретнее о принятых на совещании решениях проинформировать не может.

«Само совещание было закрытое. Соответственно органы будут предпринимать следственные действия и после этого ситуация будет анализироваться, что необходимо, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем», — добавил он.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле в поисках евреев или граждан Израиля. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны были 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также объяснили беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Президент России вечером 30 октября провел совещание с руководителями силовых структур, на котором обсуждалась ситуация с антисемитскими беспорядками в Дагестане. Российский президент возложил ответственность за беспорядки в аэропорту Махачкалы на западные и украинские спецслужбы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.