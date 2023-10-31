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Объявленного в розыск депутата Госдумы лишат мандата за прогулы

В СРЗП подтвердили, что судимого депутата Белоусова лишат мандата за прогулы

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Партия «Справедливая Россия»

В пресс-службе партии «Справедливая Россия – За правду» подтвердили «Газете.Ru», что члена комитета Госдумы по защите конкуренции Вадима Белоусова лишат полномочий. Там пояснили, что такое решение будет принято в связи с тем, что Белоусов больше года отсутствует на пленарных заседаниях.

«Депутат Белоусов уже больше года не посещает пленарные заседания Государственной думы и заседания комитета по защите конкуренции, членом которого он является. Поэтому у комиссии по этике были основания, чтобы вынести на рассмотрение вопрос о лишении его мандата. Наша фракция приняла решение не голосовать по этому вопросу», — пояснили в пресс-службе фракции.

Кто конкретно получит мандат Белоусова, позже решит президиум партии.

«Как правило, мандат получает следующий человек, выдвигавшийся по списку от региональной группы. В данном случае от Кировской области и Удмуртии. Конкретная кандидатура будет определена решением президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — уточнили во фракции.

В понедельник, 30 октября, газета «Ведомости» сообщила, что Госдума на этой неделе досрочно лишит мандатов двух депутатов: потеря статуса ждет Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду») и Василия Власова (ЛДПР). По данным источников издания, с просьбой о начале процедуры досрочного сложения мандатов в комиссию по этике решили обратиться комиссия по регламенту, членом которой является Власов, и комитет по защите конкуренции, где состоит Белоусов.

Вадим Белоусов избирался от партии «Справедливая Россия» в VII и VIII созыв. В 2022 году он был осужден на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей и объявлен в розыск.

Согласно статье 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, полномочия могут быть прекращены досрочно в случае неисполнения депутатом своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.

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