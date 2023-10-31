Глава Дагестана сообщил, что задержания участников беспорядков в Махачкале продолжаются

В Дагестане продолжают задерживать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил глава республики Сергей Меликов в эфире.

Он отметил, что все задержания «идут по возрастающей», а глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял эту ситуацию на контроль.

«На вчерашний день было еще около 60 задержанных. Сколько задержаний произведено сегодня, я, честно говоря, и не пытаюсь эту цифру поймать, это работа оперативных органов, но они продолжаются», — сказал Меликов.

До этого Сергей Меликов заявлял, что все виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы «получат по заслугам».

Также глава Дагестана сообщал, что международный аэропорт Махачкалы полностью восстановил свою работу.

30 октября Меликов заявлял, что беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины. По его словам, инициаторы этой акции были враги России.

Ранее Владимир Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.