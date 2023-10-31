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Политолог объяснил, зачем Молдавия увеличивает расходы на оборону

Политолог Бовдунов: Молдавия отказывается от своего нейтралитета

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Zak Bennett/Reuters

Политолог и публицист Александр Бовдунов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление премьера Молдавии Дорина Речана на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Кишинев, стремящийся повысить свою обороноспособность, ценит поддержку НАТО.

По мнению эксперта, все что нужно Западу от Молдавии — поджечь Приднестровье и открыть второй фронт против России.

«Молдова теряет свой нейтральный статус, который прописан в ее конституции. НАТО же все больше наглеет и хочет показать, что заботится о Молдове, но последствия такой заботы могут быть плачевными для всего региона», — подчеркнул Бовдунов.

Политический деятель Дмитрий Соин добавил, что для разжигания конфликта в Приднестровье будет задействована пятая колонна внутри Молдавии, а также диверсионные и террористические группы.

В конце октября президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости повышать престиж и привлекательность профессии военного в стране. По ее словам, увеличение расходов на оборону необходимо для стимуляции экономического развития государства и будущего процветания.

До этого глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев отмечал, что «вливания» оружия в армию Молдавии и «беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО» нужно трактовать как «военные приготовления».

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил Санду в русофобской политике перед выборами.

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