Кадыров заявил, что стрельба в лоб остановит массовые беспорядки

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания с сотрудниками МВД и Росгвардии заявил, что массовые беспорядки в случае их возникновения сможет остановить стрельба сотрудников правоохранительных органов. Заявление Кадырова опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Он считает, что силовики при подавлении беспорядков в случае неповиновения сотрудникам полиции должны делать три предупредительных выстрела, а четвертый — уже «в лоб». Кадыров отметил, что тех, кто выходит на несанкционированные беспорядки, нужно задерживать и сажать в тюрьму.

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — сказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что правоохранителям необходимо расценивать это заявление как приказ.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.