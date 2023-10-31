Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров заявил, что стрельба в лоб остановит массовые беспорядки

Кадыров: три выстрела в воздух и один в лоб остановят массовые беспорядки

close
100%
Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания с сотрудниками МВД и Росгвардии заявил, что массовые беспорядки в случае их возникновения сможет остановить стрельба сотрудников правоохранительных органов. Заявление Кадырова опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Он считает, что силовики при подавлении беспорядков в случае неповиновения сотрудникам полиции должны делать три предупредительных выстрела, а четвертый — уже «в лоб». Кадыров отметил, что тех, кто выходит на несанкционированные беспорядки, нужно задерживать и сажать в тюрьму.

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — сказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что правоохранителям необходимо расценивать это заявление как приказ.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям из-за действий израильских властей.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий