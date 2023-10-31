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В российских спецслужбах прокомментировали расследование Шария по наркокартелю на Украине

РИА Новости: нардеп Копытин работает связкой наркокартеля «Химпром» в Раде

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Источник РИА Новости в спецслужбах РФ назвал депутата Народной рады Украины Игоря Копытина «связкой» и прикрытием главы наркокартеля «Химпром» Егора Буркина.

По словам представителя спецслужб, Буркин привлек народных депутатов в состав своей группировки как для защиты, так и для «создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета».

До этого в российских спецслужбах заявили о выявлении почти полного списка членов наркокартеля «Химпром» на Украине и назвали его лидером Егора Буркина.

Внимание к наркокартелю привлек блогер Анатолий Шарий — основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. Блогер неоднократно критически высказывался о деятельности украинских и российских властей в ходе СВО. В последние месяцы он выложил несколько частей расследования деятельности наркокартеля «Химпром» и его связи с украинским режимом, в том числе о поставках наркотиков-стимуляторов в ВСУ, в своем Telegram-канале.

Ранее дом блогера Шария в Испании закидали коктейлями Молотова.

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