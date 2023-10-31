Президент Израиля назвал беспорядки в Махачкале «контролируемым антисемитизмом»

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы, «чистым и контролируемым» антисемитизмом. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt.

По словам Герцога, события в Махачкале являются шокирующими и вызывающими крайнее беспокойство. Президент Израиля считает, что произошедшее должно встревожить все правительства, так как представляет собой чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый. Герцог заявил, что случившееся было похоже на погром, но властям удалось его предотвратить.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что любые попытки США подорвать конституционный строй, межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на неудачу.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам беспорядков в Дагестане направиться в зону проведения специальной военной операции, где они могут «расправиться с врагами».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.