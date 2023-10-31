В парламенте ФРГ обсудили атаку Крыма немецкими дронами

Депутат бундестага (немецкого парламента) от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон запросил у правительству ФРГ объяснений по поводу того, что Украина ранее атаковала Крымский полуостров с применением немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на обращение депутата.

«Есть у федерального правительства информация о том, атаковала ли Украина Крым немецкими надводными беспилотниками?» — указывается в заявлении.

Быстрон также спросил, какую позицию по данному инциденту занимает правительство Германии. Ему ответил представитель кабинета министров ФРГ Томас Баггер.

«Правительство не располагает какими-либо сведениями», — сказал последний.

17 июля Украина в очередной раз атаковала Крымский мост, на этот раз — с помощью морских дронов. С весны 2022 года украинские Вооруженные силы лишены доступа к Азовскому морю, и пока неясно, как именно им удалось прорваться к мосту. «Газета.Ru» рассказывает, какие дроны могли это сделать, приводит несколько возможных сценариев прорыва к Керчи, а также выяснила, как для защиты моста можно использовать опыт немцев во Второй мировой войне.

Еще одна попытка ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотников произошла 21 сентября.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.