Спецслужбы узнали, кто поджог дом блогера Шария в Испании

Российские спецслужбы выяснили, что за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании стоят члены занимающейся наркоторговлей ОПГ «Химпром». Такую информацию предоставил РИА Новости источник в силовых ведомствах РФ.

Дом Шария в испанской провинции Таррагона 24 октября забросали коктейлями Молотова. Журналист заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы.

Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала СВО РФ блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями.

«Покушение — дело рук членов «Химпрома», которое возглавляет Егор Буркин, переехавший в 2016 году на Украину после начала его разработки российскими спецслужбами», — указал собеседник агентства.

Шарий регулярно публикует расследования про наркокартель и его связи с представителями киевского режима. Так, в последней публикации блогер рассказывал о поставках «солей» в ВСУ.

«Деятельность «Химпрома» давно находится в разработке у российских спецслужб. Собраны данные фактически по всей верхушке этой организации», — сказал представитель спецслужб.

В день атаки на его дом Шарий в своем Telegram-канале отреагировал на поджог. В посте журналист выразил благодарность руководству испанских спецслужб «за грамотное расследование, качественный розыск подозреваемых в теракте и выход на взаимодействие с коллегами в других странах».

На Украине блогер подозревается в государственной измене. По данным следствия, Шарий «организовывает пиар-акции пророссийской направленности», а также находится в сговоре с Антоном Шевцовым, которого обвиняют в передаче России информации об украинских политиках.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении ячейки «Партии Шария», готовившей беспорядки в Днепропетровске.