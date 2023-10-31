Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний

По информации обозревателя Spiegel Кристофа Шульта, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за своих высказываний. В статье говорится, что эмир сильно разозлился из-за высказываний Бербок в интервью немецкому телеканалу ZDF. Перед встречей Бербок заявила на телевидении, что одной из основных тем ее переговоров с эмиром Катара будут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

Статья отмечает, что такие заявления со стороны «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи. Однако, в конечном итоге эмир Катара все же встретился с министром иностранных дел Германии в Берлине. Журналист сообщает, что эмир объяснил Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подвергаются строгому контролю.

Анналена Бербок уже неоднократно оказывалась в центре скандалов. В январе она заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы «ведут войну против России» и призвала их делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. Это высказывание вызвало острую критику со стороны многих политиков, а некоторые даже потребовали ее отставки. Позже министр признала свою ошибку в интервью газете Tagesspiegel.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер также призвал Анналену Бербок контролировать свои эмоции во время публичных выступлений.

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