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В ООН заявили, что около 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

ООН: почти 70% убитых в Газе — это женщины и дети

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Hatem Ali/AP

Женщины и дети составляют около 70% погибших в секторе Газа с начала палестино-израильского конфликта. Такой информацией поделился генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. Его слова передает ТАСС.

«Порядка 70% всех погибших — это женщины и дети», — утверждает представитель ООН.

Согласно информации Лаззарини, в палестинском анклаве за три недели не стало почти 3,2 тыс. детей.

«Это не может быть сопутствующими потерями», - подчеркнул генкомиссар организации.

По его словам, под обстрелы попадают религиозные сооружения, больницы, объекты БАПОР, в которых пытаются найти укрытие мирные жители Газы.

«Текущая осада сектора Газа является коллективным наказанием», — считает Лаззарини.

До этого радикальное движение ХАМАС опубликовало видео с тремя заложницами, которые потребовали от премьера Израиля Нетаньяху немедленно совершить обмен пленными. Также одна из женщин на видео обвинила израильские власти в неспособности защитить людей во время нападения 7 октября. Нетаньяху назвал видео «жестокой психологической пропагандой» ХАМАС и пообещал «приложить все усилия» для освобождения заложников. По данным на 25 октября, ХАМАС удерживали 222 пленных, включая шестерых россиян. Радикалы готовы освободить людей в обмен на свободу всех палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах — около 6 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев предложил вернуться к плану по разделу Палестины 1947 года.

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