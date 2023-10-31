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Госдума рассмотрит вопрос о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов

В ГД рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов

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Depositphotos

Комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам намерена 31 октября рассмотреть вопрос о лишении депутатских полномочий депутатов Василия Власова (партия ЛДПР) и Вадима Белоусова (партия «Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информацию членов комиссии Николая Коломейцева и Юрия Синельщикова.

«Заседание комиссии по этике запланировано на завтра», — заявил Коломейцев.

Он уточнил, что на рассмотрении стоят вопросы о лишении депутатских мандатов Белоусова и Власова.

По словам собеседника агентства, речь идет о продолжительном отсутствии вышеуказанных лиц на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов.

В ответ на это, Власов заявил, что не получал приглашения принимать участия в заседаниях и подчеркнул, что может назвать причину по каждому дню своего отсутствия.

В августе прошлого года депутат Госдумы Вадим Белоусов, которого заочно осудили на 10 лет колонии за получение взятки в 3,25 млрд руб., был объявлен в розыск.

Ранее челябинского депутата задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей.

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