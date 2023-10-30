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Израиль высказал желание сотрудничать с РФ, но обеспокоен связями с Ираном

Министр Дермер: Израиль хочет поддерживать нормальные отношения с Россией

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Израильское государство планирует продолжать поддерживать нормальные отношения с Россией, однако беспокоится по поводу активного сотрудничества Москвы с Тегераном. Об этом на пресс-конференции заявил министр стратегического планирования Рон Дермер.

«У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет. Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с Россией. Мы, конечно, очень обеспокоены по поводу связей между Ираном и Россией», — приводит ТАСС цитату политика.

Ранее МИД Израиля осудил визит в Москву представителей палестинского движения ХАМАС, назвал случившееся «недостойным шагом» и потребовал выслать членов группировки из страны. В ответ в Кремле заявили, что планируют продолжать контакты со всеми сторонами, включая Израиль.

Впоследствии посол Израиля в России Александр Бен Цви сказал, что РФ и еврейское государство могут иметь разные мнения по различным вопросам, включая статус ХАМАС, однако постоянно находятся на связи для обсуждения различных вопросов.

Ранее Бен Цви допустил, что израильтян попросят воздержаться от поездок в республики РФ с преобладающим мусульманским населением.

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