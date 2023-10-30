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Глава Моссада посетил Катар

Axios: глава Моссада обсуждал с Катаром посредничество в освобождении заложников

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Wikimedia Commons

Глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа в минувшие выходные посетил Катар для обсуждения посредничества этой страны в освобождении более 235 израильских и иностранных граждан из Газы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Барнеа побывал в Катаре на прошедших выходных, он встретился с высокопоставленными официальными лицами страны и обсудил с ними усилия по освобождению заложников из сектора Газы.

Издание подчеркивает, что Катар в текущий момент является основным посредником между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

До этого палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало видео с тремя женщинами, которые, по заявлению боевиков, являются удерживаемыми ими в плену израильскими гражданами. На кадрах одна из заложниц обращается к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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