На Украине выступили против выборов во время конфликта

Большинство жителей Украины негативно относятся к предложениям о проведении выборов в стране, несмотря на продолжение конфликта, пишет «Страна.ua». По опросу Киевского международного института социологии (КМИС), против голосования выступили 81% респондентов.

Согласно исследованию, в пользу выборов во время конфликта выступают лишь 16% украинцев. Кроме того, 65% опрошенных не считают безопасным проводить онлайн-голосование, позитивно относятся выборам через интернет только 29% респондентов.

Парламентские и президентские выборы на Украине по графику должны состоятся в следующем году. Однако, как указывали в Верховной раде, проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы. В Киеве не раз отмечали, что против проведения голосования в условиях военного положения. При этом в начале октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий.

Ранее на Украине потребовали проведения президентских выборов из-за ошибок Зеленского.