Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине выступили против выборов во время конфликта

КМИС: более 80% украинцев против выборов во время конфликта

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Большинство жителей Украины негативно относятся к предложениям о проведении выборов в стране, несмотря на продолжение конфликта, пишет «Страна.ua». По опросу Киевского международного института социологии (КМИС), против голосования выступили 81% респондентов.

Согласно исследованию, в пользу выборов во время конфликта выступают лишь 16% украинцев. Кроме того, 65% опрошенных не считают безопасным проводить онлайн-голосование, позитивно относятся выборам через интернет только 29% респондентов.

Парламентские и президентские выборы на Украине по графику должны состоятся в следующем году. Однако, как указывали в Верховной раде, проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы. В Киеве не раз отмечали, что против проведения голосования в условиях военного положения. При этом в начале октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий.

Ранее на Украине потребовали проведения президентских выборов из-за ошибок Зеленского.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий