Политолог связал беспорядки в Махачкале с предстоящими выборами в РФ

Беспорядки в Махачкале — попытка Запада раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что один из Telegram-каналов, курировавших протестантов, управляется с Украины.

«Запад, несомненно, попытается вмешаться в предвыборную кампанию в России. У нас не было ни одного важного электорального процесса, которым бы не попытались воспользоваться внешние силы. Мы должны готовиться к этому и понимать, что будет использован любой повод», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для противостояния давлению из-за рубежа, правоохранителям, СМИ и сознательным гражданам следует объединиться. Только совместные усилия позволят спокойно провести выборы и не допустить повторения ситуации в Дагестане, заключил Корнилов.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и указали на внешнюю провокацию. В Кремле также связали события в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в беспорядках.