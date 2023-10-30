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Кулеба опроверг заявления о потере интереса к Украине после встречи на Мальте

Кулеба: встреча по формуле мира на Мальте разрушила миф о потере интереса к Киеву

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры на Мальте по украинской «формуле мира» продемонстрировали поддержку Киева, несмотря на эскалацию событий на Ближнем Востоке. Об этом он написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, количество стран, заинтересованных в обсуждении «формулы мира» Владимира Зеленского, заметно выросло.

«15 государств участвовали в переговорах в Копенгагене в июне, 42 — в августе в Джидде, а сейчас на Мальте удалось собрать уже 66 государств и международных организаций», — написал Кулеба.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, такое развитие событий разрушает миф о падении внимания к Украине на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, а также показывает заинтересованность Глобального Юга в поддержке Киева.

Встреча по украинской «формуле мира» прошла на Мальте 28–29 октября. В состав участников вошли страны G7, ЮАР, Катар, Турция и Индия. Некоторые государства участвовали в конференции в режиме онлайн. Офис украинского лидера сообщал об участии во встрече на Мальте представителей больше 50 стран.

Ранее Китай отказался участвовать во встрече по украинской «формуле мира».

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